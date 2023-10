Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 105,84 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 105,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,90 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.095 Stück gehandelt.

Am 15.11.2022 markierte das Papier bei 144,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 36,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,28 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 80.059,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.543,00 EUR umgesetzt.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

