Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Um 12:22 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 134,66 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 134,32 EUR. Bei 135,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237.319 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 30,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Mit Abgaben von 11,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 5,51 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com