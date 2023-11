Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 104,14 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 104,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 104,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.405 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2022 auf bis zu 144,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,06 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 143,40 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

