Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt Stellung am Freitagmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 136,52 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 137,66 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 135,22 EUR. Mit einem Wert von 137,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 419.030 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 195,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 30,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 13,24 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 5,51 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umsetzen können.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 33,16 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

