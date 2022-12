Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 137,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 138,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 845.004 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 29,46 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 197,00 EUR angegeben.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie tiefer: Volkswagen erwartet beim Geschäft mit Autofinanzierungen und Leasingverträgen ein schweres Jahr 2023

VW-Aktie: Volkswagen Financial Services-Chef rechnet mit sinkenden Gebrauchtwagenpreisen

Volkswagen-Aktie: Was Analysten von VW erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com