Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Um 04:22 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 127,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,34 EUR. Bei 127,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 679.242 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 195,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 34,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Mit Abgaben von 13,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,92 EUR an.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 29,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

