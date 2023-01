Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 127,90 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,20 EUR zu. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 127,44 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,50 EUR. Zuletzt wechselten 49.310 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2022 auf bis zu 195,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,35 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 179,54 EUR.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 12.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 29,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

