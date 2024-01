Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 113,84 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 113,84 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 163.483 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 20,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 14,06 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Am 18.03.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 29,59 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

