Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 128,28 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 128,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 130,00 EUR. Bisher wurden heute 356.138 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 193,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 33,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit Abgaben von 13,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,31 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 31,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

