Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,2 Prozent auf 128,74 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 128,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,00 EUR. Zuletzt wechselten 76.475 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 193,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. 33,42 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,31 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 70.712,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,38 EUR je Aktie aus.

