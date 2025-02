Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag auf grünem Terrain

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 94,40 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 94,40 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,42 EUR an. Bei 93,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 166.289 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Gewinne von 36,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,38 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,43 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 EUR, nach 7,76 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 78,48 Mrd. EUR, gegenüber 78,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,47 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 22,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

