Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 134,02 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 132,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 133,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 450.405 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 173,08 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70.712,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 31,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

