Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag leichter

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 132,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 132,22 EUR. Bei 133,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 106.011 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.03.2022 auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 17,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,08 EUR an.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,74 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,21 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 31,58 EUR fest.

