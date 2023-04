Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Mittag nach

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr um 0,5 Prozent auf 123,46 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 122,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 666.094 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 9,41 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,42 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 14.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 76.235,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,90 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Experten sehen bei Volkswagen-Aktie Potenzial

Aktien Frankfurt DAX-Statistik: Das waren die besten Monate des DAX

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Rivale aus China steht kurz vor dem Aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com