Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 123,45 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 123,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 123,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 490.004 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 133,42 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,08 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,01 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,70 EUR.

Am 13.03.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 87.182,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.05.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

