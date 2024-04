Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 126,25 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 126,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 126,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.998 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,68 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,51 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,01 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 140,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,31 EUR, nach 8,62 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87.182,00 EUR – ein Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 30,82 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

