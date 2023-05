Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag in Grün

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 127,50 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 128,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 791.095 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 160,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 12,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 166,64 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,23 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.198,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 31,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Rivale Xpeng: In zehn Jahren wird es nur noch zehn EV-Hersteller geben

Porsche-Aktie leichter: Porsche und Mobileye vereinbaren Kooperation bei automatisierten Fahrfunktionen

Volkswagen-Aktie letztlich leicht tiefer: VW tauscht Führung der IT-Tochter Cariad aus - Rendite der VW-Hauptmarke sinkt - Fitch bestätigt Volkswagen-Rating mit 'A-'

