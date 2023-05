Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Mittwochvormittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 127,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 128,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.773 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR an. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 20,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 166,64 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,23 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 76.198,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 31,38 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Rivale Xpeng: In zehn Jahren wird es nur noch zehn EV-Hersteller geben

Porsche-Aktie leichter: Porsche und Mobileye vereinbaren Kooperation bei automatisierten Fahrfunktionen

Volkswagen-Aktie letztlich leicht tiefer: VW tauscht Führung der IT-Tochter Cariad aus - Rendite der VW-Hauptmarke sinkt - Fitch bestätigt Volkswagen-Rating mit 'A-'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com