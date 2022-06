Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag leichter

Um 10.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 155,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 155,84 EUR. Bei 156,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 25.181 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 234,50 EUR erreichte der Titel am 15.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,52 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,74 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 220,87 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 62.742,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.376,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,84 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

VW-Aktie tiefer: Gericht nimmt Gender-Leitfaden von Audi unter die Lupe - Volkswagen äußert sich zum Verbrenner-Aus

EU-Parlament stimmt für Verbot von Verbrenner-Neuwagen ab 2035

Volkswagen-Aktie: VW-Forschungskonsortium plant mehrfacheres Recycling von Batterien - Batterielabor eröffnet

