Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 121,66 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 121,66 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 120,38 EUR. Bei 122,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201.717 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 153,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,25 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,36 EUR.

Am 04.05.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,23 EUR erwirtschaftet worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.198,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Am 25.07.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 32,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

