Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 145,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 146,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 395.534 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 210,10 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 30,75 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR ab. Abschläge von 20,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 69.543,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.10.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,28 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

