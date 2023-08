Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag nordwärts

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 118,38 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 118,38 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 221.033 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,87 Prozent. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 157,27 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,48 EUR gegenüber 6,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 25.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 32,03 EUR je Aktie belaufen.

