Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Vormittag ins Plus

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 118,20 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 118,20 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 118,24 EUR. Mit einem Wert von 117,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.422 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,74 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 4,53 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 157,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. In Sachen EPS wurden 6,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,42 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 69.543,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 25.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 32,03 EUR je Aktie aus.

