Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 108,08 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 11:48 Uhr 2,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 108,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 106,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 352.962 Stück gehandelt.

Am 15.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR. 34,14 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 104,48 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 3,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR gegenüber 6,42 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

