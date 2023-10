Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 108,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 108,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 108,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 576.734 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,98 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,79 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 154,27 EUR.

Am 27.07.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,73 EUR je Aktie.

