Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 103,80 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 103,80 EUR. Bei 103,76 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.423 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 5,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,40 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,57 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

