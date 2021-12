Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz mit Aufschlag

Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 182,68 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.598 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 182,74 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 181,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 112.861 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 252,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2021). Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,64 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 255,82 EUR angegeben. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 31,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Volkswagen AG ist der größte Automobilhersteller in Europa und einer der führenden weltweit. Volkswagen konzentriert seine Tätigkeit auf das Automobilgeschäft und bietet entlang der gesamten Wertschöpfungskette einschließlich der Segmente Finanzdienstleistungen und Finanzierung ein breites und vollständiges Dienstleistungsspektrum an. Der Konzern ist in die Bereiche Automobile und Finanzdienstleistungen strukturiert. Es gehören die Marken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN zum Portfolio. Dabei hat jede Marke ihren eigenen Charakter und operiert selbständig am Markt. Das Angebot reicht von verbrauchsarmen Kleinwagen wie dem VW Up! bis zu Luxusautos. Im Bereich Nutzfahrzeuge reicht die Produktpalette von Pick-ups bis zu Bussen und Schwertransportern. In weiteren Segmenten produziert Volkswagen Großdieselmotoren, Turbolader, Turbomaschinen und Kompressoren sowie chemische Reaktoren. Auch Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder sowie Gleitlager und Kupplungen gehören zum Sortiment.

