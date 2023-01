Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 128,30 EUR. Bei 128,56 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,80 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 336.280 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 13,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,92 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70.712,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 12.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 29,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

