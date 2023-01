Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 128,00 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,24 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.388 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 13,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 177,92 EUR.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.712,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 29,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

