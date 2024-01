Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 114,28 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 114,28 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,72 EUR. Bei 113,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 295.931 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 14,39 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.845,00 EUR im Vergleich zu 70.712,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 29,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

