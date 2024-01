Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 114,44 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 478.621 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 14,51 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78.845,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 70.712,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

