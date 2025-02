Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 92,70 EUR ab.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 92,70 EUR. Bei 92,38 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 403.928 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. 38,73 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,38 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,47 Prozent zurück. Hier wurden 78,48 Mrd. EUR gegenüber 78,85 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus