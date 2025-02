Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 93,86 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 93,86 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,72 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,14 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.295 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,98 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,38 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,43 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 78,48 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,06 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

