Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 126,42 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 126,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.233 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 12,03 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,42 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 14.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,74 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent auf 76.235,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,90 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

