Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Donnerstagmittag

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 123,40 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 123,40 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,30 EUR ab. Mit einem Wert von 124,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 222.570 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 8,12 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 20,72 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024. Das EPS lag bei 9,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 8,62 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent auf 87.182,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,82 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

