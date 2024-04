Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 124,05 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 124,05 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 124,50 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,75 EUR. Bei 124,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.486 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 133,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,55 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,14 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,01 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 9,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 8,62 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 87.182,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.235,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 30,82 EUR fest.

