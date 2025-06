Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 92,76 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 92,76 EUR nach oben. Bei 93,48 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 157.520 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. 23,11 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,98 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 113,80 EUR.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

