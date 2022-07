Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Montagmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11.07.2022 12:22:00 Uhr um 1,7 Prozent auf 132,12 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 129,26 EUR. Bei 130,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 278.206 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2021 bei 220,30 EUR. 40,03 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,59 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,53 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,05 EUR, nach 6,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 33,10 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

