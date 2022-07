Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Vormittag ins Minus

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 11.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 130,98 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 129,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 130,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.189 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 220,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,54 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 8,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,53 EUR.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.376,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

