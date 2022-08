Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 146,28 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 147,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 147,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 168.596 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2021 bei 210,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,38 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit einem Kursverlust von 21,33 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 211,47 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 28.07.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,70 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,28 EUR je Aktie belaufen.

