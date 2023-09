Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 107,88 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 107,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 108,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.144 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 29,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 104,48 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,15 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 151,18 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 80.059,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.543,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 31,29 EUR je Aktie belaufen.

