Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 121,92 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,34 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 600.871 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR an. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 41,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,93 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67.293,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen.

Am 28.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 34,30 EUR im Jahr 2022 aus.

