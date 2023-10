Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag höher

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 109,90 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 109,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 110,74 EUR. Bei 107,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 655.589 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 144,98 EUR erreichte der Titel am 15.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,92 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 104,48 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 4,93 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 154,27 EUR aus.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR gegenüber 6,42 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

