Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag um Nulllinie

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 114,82 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 114,82 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 114,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 184.347 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 19,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 17,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78.845,00 EUR umgesetzt, gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

