Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Montagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 114,74 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 114,74 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 114,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 115,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.269 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,74 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,90 EUR.

Am 26.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

