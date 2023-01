Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 128,36 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 128,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.752 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 195,14 EUR erreichte der Titel am 19.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,92 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Am 12.03.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 29,84 EUR je Aktie.

