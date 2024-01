Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag verlustreich

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 112,54 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 112,54 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 112,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 239.770 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 143,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,07 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

XETRA-Handel LUS-DAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Börse Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain