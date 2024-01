Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Nachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 112,38 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 112,38 EUR. Bei 111,40 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 518.704 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,95 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,90 EUR aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78.845,00 EUR umgesetzt, gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

