Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag fester

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 119,58 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 119,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 120,00 EUR. Bei 118,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 198.390 Stück.

Bei einem Wert von 143,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,19 Prozent.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,87 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50 EUR an.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Freitagnachmittag

Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Gewinnzone