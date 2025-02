Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 93,92 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 93,92 EUR. Bei 94,60 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,44 EUR. Zuletzt wechselten 157.809 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,93 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 19,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,38 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 111,43 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 7,76 EUR in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,06 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

